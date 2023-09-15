Блокаднице из Ленинграда, живущей в Абхазии, передали обращение к правительству ФРГ

В нем содержится призыв к немецкому правительству распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду

СУХУМ, 15 сентября. /ТАСС/. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов передал Нонне Мол-оглы - единственной блокаднице, проживающей в республике, обращение участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к правительству ФРГ. Об этом сообщили журналистам в Россотрудничестве.

"Федотов зачитал Нонне Мол-оглы обращение, в котором содержится призыв к правительству ФРГ, не затягивая, принять единственно верное решение - распространить гуманитарные выплаты на всех без исключения блокадников Ленинграда, которых становится все меньше и меньше. Он отметил, что решение перечислять гуманитарные выплаты только блокадникам еврейской национальности является неправильным", - говорится в сообщении.

В начале сентября участники обороны и жители блокадного Ленинграда обратились к правительству ФРГ и призвали распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду. В обращении отмечается, что Ленинград, в котором проживали люди более 100 национальностей, потерял в 1941-1944 годах только мирного населения более 1 млн человек. На сегодняшний день ленинградцы-блокадники живут во многих странах мира, их осталось менее 60 тыс.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, - был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 трлн рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.