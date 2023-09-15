15 сентября, 18:14
Военная операция на Украине

В Курске открыли мемориальную доску погибшему в СВО Герою России Артуру Лапшину

Ее разместили на здании Курского монтажного техникума, где учился военный

ТАСС, 15 сентября. Мемориальную доску Герою России Артуру Лапшину, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине, открыли на здании Курского монтажного техникума. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

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"В Курском монтажном техникуме состоялось открытие мемориальной доски, посвященной Герою России гвардии прапорщику Артуру Лапшину. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий", - говорится в сообщении.

Лапшин родился в Первомайске Луганской области, окончил школу №31 в Курске и с отличием Курский монтажный техникум. После прохождения срочной службы в Вооруженных силах России заключил контракт.

Летом 2022 года в ходе СВО был ранен, но принял решение вернуться в зону спецоперации. Зимой он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Уже посмертно Лапшина удостоили звания Героя России, его похоронили в Курске. 

Теги:
РоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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