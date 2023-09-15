15 сентября, 18:34
Пандемия COVID-19

Вакцинацию французов от ковида начнут раньше предполагавшегося срока из-за роста заражений

Она должна была начаться 17 октября, но стартует 2 октября

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Кампания по вакцинации от коронавируса начнется на две неделе раньше предполагавшегося срока на фоне всплеска числа заражений. Об этом сообщила радиостанция France Info.

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По ее данным, вакцинация, "которая должна была начаться 17 октября, стартует 2 октября".

Радиостанция отмечает, что прежде всего новая прививка рекомендуется людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниям и медперсоналу. Французы, которые не входят в эти категории, также могут обновить себе вакцину, если с предыдущего укола прошло более шести месяцев.

Как отмечают санитарные власти, на минувшей неделе в стране было зарегистрировано 3,6 тыс. случаев подозрения на ковид, что на треть больше, чем неделей ранее. 

Теги:
ФранцияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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