Вакцинацию французов от ковида начнут раньше предполагавшегося срока из-за роста заражений

Она должна была начаться 17 октября, но стартует 2 октября

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Кампания по вакцинации от коронавируса начнется на две неделе раньше предполагавшегося срока на фоне всплеска числа заражений. Об этом сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, вакцинация, "которая должна была начаться 17 октября, стартует 2 октября".

Радиостанция отмечает, что прежде всего новая прививка рекомендуется людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниям и медперсоналу. Французы, которые не входят в эти категории, также могут обновить себе вакцину, если с предыдущего укола прошло более шести месяцев.

Как отмечают санитарные власти, на минувшей неделе в стране было зарегистрировано 3,6 тыс. случаев подозрения на ковид, что на треть больше, чем неделей ранее.