Спасатели из РФ вылетели в Ливию для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения

Они в том числе доставили гуманитарную помощь пострадавшим от стихии

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Спасатели МЧС России вылетели в Ливию для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков направил в Ливию 50 спасателей Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России для оказания помощи в ликвидации последствий сильнейшего наводнения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что у специалистов есть необходимые для проведения поисково-спасательных работ инструменты, плавсредства, а также водолазное оборудование.

"В соответствии с решениями президента РФ Владимира Путина, правительства РФ и приказом главы МЧС России Александра Куренкова российские спасатели передали грузы гуманитарной помощи для населения Ливии", - говорится в сообщении. Ил-76 МЧС России доставил предметы первой необходимости: палатки, одеяла, передвижные электростанции и осветительные комплексы, необходимые для жизнеобеспечения населения, пострадавшего от наводнения. "Кроме того, ливийской стороне переданы аварийно-спасательные комплекты для проведения работ в зоне чрезвычайной ситуации", - сказали в МЧС.

Также в ведомстве сообщили об отправке очередного самолета с аэромобильным госпиталем и специалистами на борту для оказания помощи населению, пострадавшему в результате наводнения. "Это уже третий спецборт МЧС России с помощью, направленный сегодня в Ливию", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России может работать в любых погодных условиях при чрезвычайных ситуациях различного уровня.

"Госпиталь состоит из нескольких модулей, которые разворачиваются с момента выгрузки из самолета в течение 40 минут. В составе комплекса, направленного в Ливию, - операционно-перевязочный и терапевтический блоки, а также блок интенсивной терапии. На их базе квалифицированную медицинскую помощь будут оказывать 35 специалистов. Врачи госпиталя могут провести амбулаторный прием до 100 человек в сутки", - сказали в МЧС.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. В Дерне разрушились две плотины. Именно это стало главной причиной многочисленных жертв в регионе. По данным ливийского общества Красного Полумесяца, число погибших превышает 11 тыс.