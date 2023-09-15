Генпрокуратура заблокировала более 180 сайтов, продающих вейпы детям

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что также ждет "принципиального решения" правительства о запрете любых вкусовых и ароматических добавок в вейпах

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура заблокировала 180 интернет-ресурсов, которые в нарушение закона продают вейпы несовершеннолетним. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в Telegram-канале.

Ранее Метелев направлял обращения в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой заблокировать более 250 ресурсов, где продавали вейпы несовершеннолетним.

"По итогам моего обращения по блокировке сайтов продажи вейпов Генпрокуратура заблокировала в судебном порядке 180 интернет-ресурсов. 149 хозяйствующих субъектов были привлечены к ответственности и выплатили в бюджет порядка 7 млн рублей штрафов", - написал он.

Метелев отметил, что также ждет "принципиального решения" правительства о запрете любых вкусовых и ароматических добавок в вейпах.

Ранее депутат сообщал о том, что проект постановления правительства о перечне веществ, запрещенных к использованию в вейпах, в том числе об ароматизаторах и подсластителях, направлен в кабмин. Документ, разработанный Минздравом РФ совместно с экспертами, должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.