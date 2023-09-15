15 сентября, 20:21

ОАЭ направили в Ливию 200 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения

В аэропорт Бенина доставили продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости

ДУБАЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов направили в Ливию несколько партий гуманитарной помощи, предназначенной для пострадавших от наводнения. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

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По его данным, пять военно-транспортных самолетов доставили в общей сложности 200 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости в международный аэропорт Бенина, который расположен в городе Бенгази.

Во вторник в Бенгази прибыла эмиратская поисково-спасательная группа, состоящая из 34 человек. Бригада оснащена необходимой техникой и специальным оборудованием. Ранее власти Катара направили в Ливию полевой госпиталь, медикаменты и продукты питания. 

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