Депутаты Карелии инициировали введение ответственности за некачественный кадастр

Подготовленный проект федерального закона направили на рассмотрение в Совет законодателей РФ

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии направили в Совет законодателей РФ законопроект о введении ответственности для инженеров за некачественный кадастр на фоне многочисленных жалоб жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ парламента Карелии поддержал инициативу, направленную на повышение ответственности кадастровых инженеров и улучшение качества их работы. <…> Подготовленный проект федерального закона направили на рассмотрение в Совет законодателей РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в документах, которые требуются многодетным семьям и специалистам для бесплатного предоставления земли, нередко встречаются ошибки. Получение участка в таких случаях затягивается, при этом ответственность для кадастровых инженеров за это не предусмотрена. Чтобы решить вопрос, парламентарии провели совещание с министерством имущественных и земельных отношений региона, где проанализировали ситуацию и подготовили проект федерального закона.

"Парламентарии считают, что результатом кадастровых работ наряду с межевым и техническим планами и актом обследования должна быть и схема расположения земельного участка. Также должна быть предусмотрена возможность исключения кадастрового инженера из саморегулируемой организации кадастровых инженеров в случае совершения ошибок при подготовке схемы и ответственность за недостоверность сведений", - подчеркивается в сообщении.

По мнению депутатов, подготовленная инициатива поможет упорядочить работу кадастровых инженеров и повысит качество их работы.