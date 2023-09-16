В Ингушетии около 50 детей из регионов СКФО приняли участие в фестивале "Белая трость"

Также на территории Дворца культуры состоялась выставка-аукцион в формате ярмарки, на которой свои работы в декоративно-прикладном искусстве и живописи представили дети с ограниченными возможностями здоровья

МАГАС, 16 сентября. /ТАСС/. Около 50 детей прибыли в Ингушетию для участия в отборочных испытаниях международного благотворительного фестиваля "Белая трость" для слабовидящих и незрячих детей. Также на фестиваль прибыла его основательница и член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня к нам приехали около 50 детей из регионов Северного Кавказа, это позволит им не только проявить себя и свои таланты, но также познакомиться друг с другом, пообщаться, взаимодействовать в дальнейшем между собой. Это и есть тоже своего рода интеграция. Я надеюсь, что мы теперь ежегодно будем подавать заявку, чтобы окружной этап фестиваля проводился именно в нашей республике", - сказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Отборочный этап фестиваля состоялся в Сунже на территории Дворца культуры, в нем приняли участие слабовидящие и незрячие дети от 6 до 18 лет, которым Гурцкая вручила подарочные наборы и дипломы. Финал фестиваля состоится в начале октября в Москве, где прошедшие отбор ребята смогут спеть на одной сцене с артистами российской эстрады. "В этом году в фестивале примут участие дети из Молдавии, Армении, Азербайджана, к нам приезжают дети из разных стран дети, самое главное, что дети понимают, что мечты сбываются, могут поверить в себя, ведь все начинается с мечты", - добавила основательница фестиваля.

Помимо фестиваля также на территории Дворца культуры состоялась выставка-аукцион в формате ярмарки, на которой свои работы в декоративно-прикладном искусстве и живописи представили дети с ограниченными возможностями здоровья.

Международный детский благотворительный фестиваль "Белая трость" проходит ежегодно и приурочен к Международному дню "белой трости" - символу незрячего человека. Фестиваль организован благотворительным фондом помощи незрячим и слабовидящим детям "По зову сердца" при поддержке Фонда президентских грантов, Минкультуры РФ, грантов мэра Москвы и благотворительной программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд".