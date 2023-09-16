В Азове отменили гала-концерт на День города в целях безопасности

Основную программу празднования запланировали на выходные

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Администрация Азова Ростовской области в целях безопасности отменила гала-концерт в честь 956-летия города, который должен был пройти вечером в субботу. Об этом сообщается в Telegram-канале руководителя городской администрации Владимира Ращупкина.

"Уважаемые земляки. По требованию правоохранительных органов в целях обеспечения безопасности 16 сентября отменен вечерний праздничный гала-концерт на Петровской площади", - говорится в сообщении.

Азов отмечает 956-летие. Празднование началось во вторник с "Веселых стартов" среди учащихся начальных классов школ. Также город в пятницу во время автопробега посетили участники Святорусского богатырства, которые планировали совершить водный переход в Мариуполь на воссозданной старинной флотилии, однако в целях безопасности поход был заменен на пеший маршрут.

Основная программа празднования запланирована на выходные. В частности, в городе пройдут соревнования, фестиваль казачьих учебных заведений, тематические экскурсии.