Полярники познакомят школьников с профессией в ходе второй "Встречи поколений"

Во встрече примут участие более 40 заслуженных лекторов-полярников

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" и Международный гуманитарно-просветительский центр "Полюса Земли" проведут в субботу и воскресенье второй этап культурно-массового проекта под названием "Встреча поколений". Как сообщили в пресс-службе ассоциации, в ходе этой двухдневной встречи десятки лекторов-полярников поделятся опытом с сотнями школьников.

"Второй этап просветительского проекта "Встреча поколений" состоится 16-17 сентября 2023 года и будет приурочен к 110-летию со дня открытия архипелага Северная Земля, которое произошло 4 сентября 1913 года. Старт проекта состоялся в мае 2023 года и был приурочен к 10-й годовщине празднования Всероссийского Дня полярника", - отметили в пресс-службе.

Мероприятие будет проходить на площадке экспозиционно-просветительского комплекса по адресу: Москва, Селезневская улица, дом 11а, где расположены мемориальный музей путешественника и телеведущего Юрия Сенкевича.

Во встрече примут участие более 40 заслуженных лекторов-полярников, среди которых ветераны арктических и антарктических экспедиций, представители научно-исследовательских и образовательных учреждений (РАН, МГУ, СПбГУ, МФТИ, Северный (Арктический) федеральный университет и др.), ведущих предприятий (ОСК, Росатомфлот, Росморречфлот, Роскартография).

В качестве почетных гостей приглашены министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и заместитель директора АО "Атомдата" ГК "Росатом" Андрей Сорокин. С ними встретятся более 350 учащихся 7-8-го класса общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, воспитанники кадетских корпусов, детских домов, юнармейцы, а также подростки из новых регионов России.

О проекте

Проект имеет цель привлечь внимание учащихся средних классов к перспективам работы в Арктике и Антарктике, помочь школьникам с выбором профессии, познакомить их с наиболее востребованными в полярных регионах специальностями. Идея проекта нашла поддержку у Министерства просвещения РФ, которое оказало содействие в информировании профильных ведомств ДНР и ЛНР. Территории отозвались и выразили желание принять участие в мероприятии.

Помимо лекций, в программе викторины, квесты и квизы по истории освоения Арктики и Антарктики. Мероприятие будет проходить на площадке экспозиционно-просветительского комплекса по адресу: Москва, Селезневская улица, дом 11а, где расположены мемориальный музей путешественника и телеведущего Юрия Сенкевича, выставочный зал и рабочий кабинет президента ассоциации Артура Чилингарова, а также "Арктический сквер" (уличное пространство, которое используется для проведения образовательных и культурно-массовых мероприятий).