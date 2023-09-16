ФМБА: федеральный регистр костного мозга содержит данные о 205 тыс. возможных донорах

При включении в перечень не менее 500 тыс. человек вероятность найти полностью совместимого донора для российского пациента составит 45%, частично совместимого - 88%

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Федеральный регистр доноров костного мозга содержит данные о 204 990 потенциальных донорах. Об этом ТАСС сообщила начальник управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Ольга Эйхлер.

"В настоящее время в регистре содержится информация о 204 990 донорах, которые типированы и участвуют в поиске для пациентов, нуждающихся в выполнении неродственной трансплантации костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток", - сказала она во Всемирный день донора костного мозга, который отмечается каждую третью субботу сентября.

Согласно экспертным оценкам и математическим моделям, при включении в регистр не менее 500 тыс. человек вероятность найти полностью совместимого донора для российского пациента составит 45%, частично совместимого - 88%, добавила Эйхлер. По ее словам, это минимально-оптимальный размер регистра для России. Ожидается, что он позволит снизить зависимость страны от донорского материала, закупаемого за рубежом.

"В настоящее время в мире накоплены значительные донорские ресурсы <…>, при этом зачастую для пациентов РФ не удается подобрать совместимых доноров в международном регистре, так как в нем представлены доноры, относящиеся преимущественно к европейским и североамериканским популяциям, для которых характерна относительно низкая частота встречаемости гаплотипов, специфичных для населения России. В связи с этническими особенностями распространения гаплотипов системы гистосовместимости в очень неоднородных популяциях, к которым относится и российская, увеличение регистра [на уровень] более 500 тыс. не приведет к существенному росту вероятности подбора совместимого донора для случайного реципиента, но важно для обеспечения его стабильной работы", - заметила Эйхлер.

Всего от доноров из регистра выполнили более 850 донаций клеточного материала. При этом, как добавила Эйхлер, есть доноры, которые поделились своими клетками дважды с двумя разными реципиентами.

Потребность в донорском костном мозге растет

Потребность здравоохранения в донорских гемопоэтических стволовых клетках растет, поскольку показания к их использованию постоянно расширяются, особенно у взрослых пациентов, отметила начальник управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови ФМБА.

"Показания к применению трансплантации гемопоэтических стволовых клеток постоянно расширяются, особенно у взрослых пациентов, и уже включают некоторые солидные опухоли, аутоиммунные заболевания и другое. Это, в свою очередь, определяет возрастающую потребность здравоохранения в донорских гемопоэтических стволовых клетках", - сказала она.

Среди наиболее частых показаний к трансплантации - лейкозы, первичный иммунодефицит и тяжелые наследственные нарушения метаболизма, добавила Эйхлер. В около 40% случаях для пересадки гемопоэтических стволовых клеток нужен аллогенный или донорский материал. Вместе с тем только для 15-20% пациентов, нуждающихся в аллогенной трансплантации, удается подобрать совместимых родственных доноров-сиблингов - потомков одних и тех же родителей. Остальных пациентов, по словам Эйхлер, обеспечивают неродственным донорским материалом.

Федеральный регистр доноров костного мозга создан в РФ с 1 сентября 2022 года. Его оператором является ФМБА России. Ведомство запустило Всероссийский марафон в поддержку донорского движения "#ДавайВступай!", он проходит с 4 сентября по 10 ноября.