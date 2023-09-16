Росатом заявил, что Севморпуть сейчас безопасен для танкеров без ледового класса

В госкорпорации подчеркнули, что вопросы экологии для нее всегда стояли превыше всего

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Танкеры, не имеющие ледового класса, в эту навигацию могут безопасно следовать по Северному морскому пути. Об этом представители госкорпорации "Росатом" заявили Financial Times, комментируя заявления природозащитников о рисках, якобы сопряженных с плаванием танкеров Leonid Loza и NS Bravo по Севморпути с грузом нефти для Китая.

"Улучшение условий навигации в летние и осенние месяцы позволяет безопасно эксплуатировать суда без ледового класса [на Севморпути]", - говорится в заявлении Росатома, которое приводит газета. В нем также подчеркивается, что суда были тщательно проинспектированы, а вопросы экологии "всегда были и остаются для Росатома важнейшим приоритетом".

Как пишет издание, Leonid Loza и NS Bravo, принадлежащие российскому ПАО "Новошип" (дочерняя структура "Совкомфлота"), стали первыми танкерами без ледового класса, получившими разрешение пройти по Севморпути. Оба судна были построены и спущены на воду в Китае в 2010 и 2011 годах соответственно. Следуя под флагом Либерии, на прошлой неделе они направились из Мурманска в китайские порты. Использование арктического маршрута позволяет судну сократить время в пути на 10 дней по сравнению с плаванием через Суэцкий канал, а также, по оценкам опрошенных FT экспертов, сэкономить до $500 тыс. только на топливе.

Согласно приводимым FT подсчетам основанной в 2014 году в Париже аналитической компании Kpler, в 2023 году в Китай по Севморпути проследовало уже 10 танкеров с нефтью (по сравнению с одним в 2022 году) и один танкер с СПГ. При этом все они имели тот или иной ледовый класс.

Собеседники FT, представляющие природозащитные организации, указали на непредсказуемые природные условия Арктики, опасность экологической катастрофы в случае ЧП и исключительную сложность устранения последствий разлива нефти в высоких широтах. По данным FT, на борту каждого из танкеров находится около 1 млн баррелей нефти.