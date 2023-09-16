Патриарх Кирилл провел чин малого освящения храма Андрея Первозванного в Вилючинске

Предстоятель РПЦ намерен посетить пункт базирования подводных сил Тихоокеанского флота России

ТАСС, 16 сентября. Патриарх Кирилл провел чин малого освящения храма покровителя Военно-морского флота России Андрея Первозванного в Вилючинске на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства региона. После освящения патриарха приветствовал губернатор края Владимир Солодов.

Вилючинск неофициально называют городом моряков-подводников. Здесь расположены объекты Министерства обороны РФ, базируются суда атомного подводного флота и военные части, их обеспечивающие.

"С момента вашего прошлого визита прошло 13 лет, и прошлый раз вы сказали на проповеди, что Камчатка - это не окраина России, это ее начало. Мы руководствуемся этим принципом в нашей работе. Хочу отдельно отметить духовное развитие, которое за это время прошла Камчатка. Строятся храмы. И сегодня, конечно, для нас особый день, потому что освящение храма в честь апостола Андрея Первозванного вы провели лично, а подводники, вы уже отметили, - особые люди", - сказал Солодов на распространенной пресс-службой видеозаписи.

Строительство гарнизонного храма в честь святого апостола Андрея Первозванного завершилось в микрорайоне Рыбачий Вилючинска в этом году. Он строился на пожертвования прихожан, военнослужащих и Фонда помощи кораблям стратегического назначения "Екатеринбург" и "Верхотурье".

Патриарх прибыл на Камчатку накануне. В рамках рабочей поездки запланировано несколько мероприятий. После освящения храма в Вилючинске предстоятель РПЦ посетит пункт базирования подводных сил Тихоокеанского флота РФ. Далее ожидается освящение закладного камня в основание храма святого благоверного князя Димитрия Донского на территории военной части в Петропавловске-Камчатском. Патриарх 17 сентября совершит чин великого освящения Камчатского морского собора и божественную литургию.