16 сентября, 03:02

В Москве ожидаются переменная облачность и до 18 градусов тепла

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 18 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 16-18 градусов тепла, в ночь на воскресенье - до плюс 3 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 15 - плюс 20 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 2 градуса. 

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