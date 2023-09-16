В индийском штате Керала продлили закрытие учебных заведений из-за вспышки вируса Нипах

В округе Кожикоде зафиксировано шесть случаев заражения

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сентября. /ТАСС/. Власти округа Кожикоде в южном индийском штате Керала продлили до 24 сентября закрытие всех учебных заведений из-за вспышки смертельного вируса Нипах. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Все школы, колледжи и вузы в Кожикоде были закрыты в четверг и пятницу. Решение продлить ограничения принято после того, как в округе был выявлен шестой заразившийся. При этом онлайн-занятия будут продолжаться в течение всей недели, сообщили местные власти.

Министр здравоохранения штата Керала Вина Джордж в минувшую пятницу сообщила журналистам, что в списке лиц, контактировавших с заболевшими, насчитывается 1 080 человек, а в субботу, по данным ведомства, в него были включены еще 130 человек. Все они находятся под наблюдением. 327 человек из них являются медицинскими работниками.

Первые заболевшие были выявлены 11 сентября. В настоящее время скончалось два человека, еще четверо заболевших проходят лечение в больницах штата.

Вирус Нипах был впервые выявлен в 1998 году в Малайзии, с тех пор вспышки заболевания периодически отмечаются в Азии, в том числе в Индии. Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания, пока от него нет вакцины, при этом в 70% случаев заболевание кончается летальным исходом. Разносчиками заболевания считаются крыланы - большие летучие мыши, которых здесь часто называют летучими лисицами. Они питаются фруктами, особенно предпочитают манго, бананы, сладкий сок пальм, и туда может попасть их зараженная слюна. Поэтому власти призывают не есть надкусанные или поврежденные фрукты и не поднимать их с земли. В 2018 году в штате Керала была зафиксирована серьезная вспышка вируса Нипах, тогда умерли 17 человек.