В Казахстане восстановили спутниковое телерадиовещание после проблем с аппаратом KazSat-3

Специалисты устанавливают причины возникновения нештатной ситуации, сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

АСТАНА, 16 сентября. /ТАСС/. Технические специалисты восстановили спутниковое телерадиовещание в Казахстане после проблем с космическим аппаратом связи KazSat-3. Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

15 сентября в период длительного прохождения теневых участков Луны и Земли произошел разряд батарейных блоков KazSat-3, в результате чего был приостановлен действующий сервис по спутниковому телерадиовещанию и спутниковой передаче данных.

"Спутниковое телерадиовещание восстановлено в 10:11 (07:11 мск - прим. ТАСС) 16 сентября. Приносим извинения за причиненные неудобства. Команда АО "Республиканский центр космической связи" работала до самого утра для восстановления телерадиовещания в стране", - пояснили в ведомстве.

По его данным, сейчас продолжается восстановление иных сервисов связи. "Также ведутся работы по выявлению причины возникновения данной нештатной ситуации на космическом аппарате KazSat-3", - отметили в пресс-службе.