В Томской области открыли мост, соединивший два отдаленных района с центром

Губернатор региона Владимир Мазур сообщил, что дорога будет способствовать экономическому росту Зырянского и Тегульдетского районов

СЕЛО БОЛЬШЕ-ДОРОХОВО /Томская область/, 16 сентября. / ТАСС/. Новый мост через реку Яя в Томской области, который заменил аварийный мост и обеспечил круглогодичное бесперебойное движение грузового транспорта из Зырянского и Тегульдетского районов в региональный центр, открылся возле села Больше-Дорохово.

"Эти два района - Зырянский и Тегульдетский - давно нуждались в новом мосту. Где есть транспортная инфраструктура, там рост экономики. Здесь есть крепкие фермерские хозяйства, идет заготовка леса, развивается добыча дикоросов, открываются новые направления бизнеса. Уверен, эта дорога будет способствовать экономическому росту этих районов", - заявил на церемонии открытия движения губернатор Томской области Владимир Мазур.

Глава Зырянского района Алексей Мочалов отметил, что два муниципалитета "последние пять лет фактически были оторваны от большой земли". "Новый мост сократил расстояние до областного центра, это не просто удобство - это экономика, бизнес, безопасность", - подчеркнул он.

В августе 2018 года из-за аварийного состояния было закрыто движение грузового транспорта по мосту через реку Яя, который единственный соединял эти два таежных района с остальной частью региона. Для переправы грузовиков и лесовозов был установлен понтонный мост, который не работал в весенний период.

Зырянский и Тегульдетский районы расположены на востоке Томской области на границе с Кемеровской областью и Красноярским краем. В Зырянском районе проживают более 11,5 тыс. человек, в Тегульдетском - более 4,5 тыс. Основная отрасль их экономики - заготовка леса.