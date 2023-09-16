Ким Чен Ыну показали спецвыпуск журнала "Корея" о визите его деда в СССР

В журнале также есть фотолетопись посещения Ким Ир Сеном Хабаровского края, отметил губернатор региона Михаил Дегтярев

ТАСС, 16 сентября. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время его визита в российский регион специальный выпуск журнала "Корея" за 1984 год, посвященный приезду в СССР бывшего северокорейского вождя Ким Ир Сена.

Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Показал глубокоуважаемому товарищу Ким Чен Ыну спецвыпуск журнала "Корея" за 1984 год. Журнал посвящен визиту великого вождя товарища Ким Ир Сена в СССР, есть в нем и фотолетопись посещения Хабаровского края", - говорится в посте.