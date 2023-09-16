Ким Чен Ыну показали спецвыпуск журнала "Корея" о визите его деда в СССР

ТАСС, 16 сентября. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время его визита в российский регион специальный выпуск журнала "Корея" за 1984 год, посвященный приезду в СССР бывшего северокорейского вождя Ким Ир Сена.
Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
"Показал глубокоуважаемому товарищу Ким Чен Ыну спецвыпуск журнала "Корея" за 1984 год. Журнал посвящен визиту великого вождя товарища Ким Ир Сена в СССР, есть в нем и фотолетопись посещения Хабаровского края", - говорится в посте.