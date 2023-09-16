16 сентября, 05:55
Визит Ким Чен Ына в Россию

Ким Чен Ыну показали спецвыпуск журнала "Корея" о визите его деда в СССР

В журнале также есть фотолетопись посещения Ким Ир Сеном Хабаровского края, отметил губернатор региона Михаил Дегтярев

ТАСС, 16 сентября. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время его визита в российский регион специальный выпуск журнала "Корея" за 1984 год, посвященный приезду в СССР бывшего северокорейского вождя Ким Ир Сена.

Читайте также
"Мир следил затаив дыхание": иностранные СМИ о встрече Путина и Ким Чен Ына

Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Показал глубокоуважаемому товарищу Ким Чен Ыну спецвыпуск журнала "Корея" за 1984 год. Журнал посвящен визиту великого вождя товарища Ким Ир Сена в СССР, есть в нем и фотолетопись посещения Хабаровского края", - говорится в посте. 

Теги:
КНДРРоссияКим Чен ЫнКим Ир СенДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайВизит Ким Чен Ына в Россию
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация