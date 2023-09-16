В Москве ежедневный трафик по проспекту Багратиона за неделю достиг почти 22 тыс. авто

Новая магистраль улучшила движение для жителей районов Кунцево, Можайского, Фили-Давыдково, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненского

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Порядка 22 тыс. машин проезжало ежедневно по проспекту Багратиона, открытого неделю назад. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Около 22 тыс. автомобилей ежедневно проезжало по проспекту Багратиона в первую неделю работы. Новая магистраль улучшила движение для жителей районов Кунцево, Можайского, Фили-Давыдково, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненского", - значится в сообщении.

Отмечается, что в утренний час пик уменьшилось время в пути на МКАД от М-1 до Можайского шоссе - на 25%, от Северо-Западной хорды до ТТК по Звенигородскому шоссе - на 15%, от Аминьевского шоссе до ТТК по проспекту Генерала Дорохова - на 5%.

"Запуск магистрали и улучшение схем движения в районе Делового центра позволили сделать более комфортным дорожную ситуацию в ["Москва-]Сити". Теперь здесь нет тех, кто проезжал территорию транзитом. Благодаря этому скорость общего потока выросла на 6%, а движение стало спокойнее и безопаснее", - добавили в ЦОДД.

Президент России Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по проспекту Багратиона 9 сентября. Это новая магистраль, которая связала МКАД с ТТК. "Она улучшила движение для 730 тыс. жителей шести районов Москвы. Спустя неделю мы видим, как перераспределяется трафик: соседние магистрали становятся свободнее, привычные маршруты - быстрее. Магистраль сделает поездки удобнее для 1,5 млн жителей Москвы и Московской области" - резюмировал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба ЦОДД.