Хью Джекман разводится с женой после 27 лет брака

Как сообщил журнал People, пара воспитывает двоих детей

НЬЮ-ЙОРК. 16 сентября. /ТАСС/. Австралийский актер Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Джекман решили развестись после 27 лет брака. Об этом сообщил журнале People со ссылкой на заявление пары.

"Нам повезло прожить почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном любящем браке. Наш путь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить индивидуальный рост", - приводит текст заявления журнал.

Как отмечает People, пара воспитывает двоих детей.

Джекман сыграл роль супергероя Росомахи в серии фильмов "Люди Икс", также снимался в картинах "Величайший шоумен", "Пленницы", "Престиж".