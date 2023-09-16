В Новой Москве почти завершили строительство дублера Боровского шоссе

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что дублер проходит от участка магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе и примыкает к автодороге город Московский - деревня Рассказовка

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты почти завершили строительство нового дублера Боровского шоссе в Новой Москве, сейчас там идут работы по благоустройству. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Почти готов новый дублер Боровского шоссе в ТиНАО. Двухполосная дорога длиной 1,6 км соединит Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино на западе столицы", - написал Собянин.

По его словам, дублер проходит от введенного в этом году участка магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе и примыкает к автодороге город Московский - деревня Рассказовка.

Основные работы закончены на 98%, сейчас благоустраиваем территории вокруг. Специалисты высаживают деревья и кустарники, обустраивают газоны. Скоро подключат наружное освещение, светофоры, автоматические системы и нанесут дорожную разметку, добавил мэр.

"Новая трасса улучшит транспортную доступность станции "Новопеределкино" Солнцевской линии метро и разгрузит Боровское шоссе. Согласно адресной инвестиционной программе, до конца 2024 года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию еще около 50 км дорог", - подчеркнул Собянин.