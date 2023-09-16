В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

При выходе на улицу жителям рекомендовали быть внимательными и осторожными, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /ТАСС/. Ливни в сочетании с грозой и градом, а также усилением ветра до 23 м/с ожидаются в Ростовской области до конца суток. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в областном ГУ МЧС.

"Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений. По данным Росгидромета, днем и до конца суток 16 сентября местами по Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Жителям рекомендовано при выходе на улицу быть внимательными и осторожными, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин, добавили в ведомстве.