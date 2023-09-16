Мурашко заявил, что господдержка выпускников медколледжей и вузов дает результаты

По словам главы Минздрава, практикующие работники отрасли отмечают улучшение в оснащении учреждений, открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов с цифровыми возможностями и отпуском лекарств

УФА, 16 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил эффект от господдержки выпускников медицинских колледжей и вузов, которая дает мотивацию как студентам, так и действующим сотрудникам отрасли. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

"Государственные программы по поддержке выпускников медицинских колледжей и вузов сегодня дают результаты, это программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", это дополнительные социальные выплаты медицинским работникам, в том числе первичному звену в центральных районных больницах, однозначно создают финансовую мотивацию для студентов и медицинских работников", - заявил Мурашко.

По его словам, практикующие работники отрасли отмечают улучшение в оснащении учреждений, открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) с цифровыми возможностями и отпуском лекарств. Важное значение имеет выдача фельдшерам служебных автомобилей, что повышает их мобильность и качество обслуживания. "Но это также и выставляет новые требования, например, чтобы фельдшера, которые идут работать, особенно уже когда подписан договор о работе в конкретном ФАПе, понятны условия работы, имели уже водительское удостоверение, для того чтобы могли управлять автомобилем и полностью включиться в рабочий процесс", - добавил министр.

Также важна практикоориентированная подготовка средних медицинских работников и врачей, здесь подспорьем является использование манекенов в учебном процессе, на которых отрабатываются инъекции, перевязки, наложение швов и другие виды помощи. Еще одним новым требованием являются навыки работы в единой информационной системе медучреждений, которым должны владеть выпускники медколледжей. Здесь важна и квалификация педагогов, которые должны знать все аспекты отрасли не виртуально, а на практике, подчеркнул Мурашко.

В субботу министр здравоохранения РФ посетил медицинский колледж в Уфе, которому исполняется 115 лет. Здесь он вручил ведомственные награды лучшим преподавателям и студентам-волонтерам и провел совещание по вопросам развития медицинского образования, улучшения условий работы студентов и преподавателей, а также реализации новых программ и проектов.