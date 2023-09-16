В центре столицы перекроют несколько улиц из-за Московского марафона

Речь идет о Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской и Лужнецкой набережных

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский марафон проведут в столице 17 сентября, в связи с этим в центре будут перекрыты несколько улиц. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Движение в центре города ограничат 17 сентября в связи с проведением Московского марафона. С 07:00 до 17:00 будут периодически перекрывать некоторые набережные, улицы, бульвары, мосты, площади, переулки, проезды, а также Октябрьский тоннель. Кроме того, с 00:01 до окончания Московского марафона на этих участках недоступна парковка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в разное время ограничат на Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Раушской, Берниковской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных.

Периодически перекрыты будут участки улиц Лужники, Охотный Ряд, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Смоленской, Яузской, Тверской и Моховой. Кроме того, ограничения коснутся Смоленского, Новинского, Зубовского, Яузского, Покровского, Чистопрудного, Сретенского, Рождественского, Петровского, Страстного и Тверского бульваров.

"Перекрывать в разное время будут Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Астаховский и Костомаровский мосты, а также Лубянскую, Новую и Старую площади. Помимо этого, ограничения коснутся Лубочного, Костомаровского и Большого Путинковского переулков, а также Садовнического, Устьинского, Театрального и Китайгородского проездов", - перечисляется в публикации.