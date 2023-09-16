В Испании свыше 100 млн доз вакцин от ковида стали непригодными из-за старой формулы

По сведениям газеты El País, кампания по вакцинации от ковида начнется в стране в последнюю неделю сентября

МАДРИД, 16 сентября. /ТАСС/. Более 100 млн доз вакцин от коронавируса в Испании признаны непригодными из-за устаревшей формулы. Об этом сообщила газета El País.

По ее информации, кампания по вакцинации от ковида начнется в стране в последнюю неделю сентября. Желающим привиться будут вводить новые формулы, адаптированные к вариантам коронавируса, преобладающим сейчас в мире. Таким образом, более 100 млн доз препаратов, которые были приобретены Испанией в последние годы, теперь устарели.

Точные затраты на эти препараты неизвестны. Как пишет издание, Минздрав страны закладывал на вакцины в бюджет на 2021 и 2022 годы более €2,2 млрд.

4 июля правительство Испании объявило об окончании пандемии COVID-19 в стране и отменило обязательное ношение масок.