В Москве на ВДНХ откроется выставка "Портрет цветка"

Мероприятие пройдет до 20 декабря

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Выставка "Портрет цветка" откроется на ВДНХ в Москве 20 сентября, там представят графические работы из личного собрания ботаника Натальи Замятиной. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"20 сентября в павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ откроется выставка "Портрет цветка". На ней будут представлены акварельные рисунки из личного собрания Натальи Замятиной, выполненные в разных техниках. Выставку организует Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, Наталья Замятина - ботаник, фармацевт, специалист в области дикорастущих пищевых, лекарственных и ядовитых растений. Она много лет работает агрономом в ботаническом саду лекарственных растений Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, а также популяризует ботанику.

Кроме того, Замятина является автором многочисленных книг и статей о дикорастущих растениях, о том, как их используют в кулинарии и медицине. Ее увлечение ботанической иллюстрацией давно перестало быть просто хобби, а стало частью профессии. Ботанические рисунки фармацевта неоднократно демонстрировались на выставках в Центральном доме журналиста, во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино, на ВДНХ, в Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева и на других площадках. Наталья Замятина иллюстрирует не только свои издания, но и книги других авторов.

"Выставка продлится до 20 декабря, посетить ее можно в часы работы павильона", - добавляется в сообщении.