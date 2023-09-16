В Москве в районе Южное Бутово выставили на торги 108 машино-мест

Площадь объектов составляет от 13 до 17 кв. м

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на продажу 108 парковочных мест на улице Брусилова, площадь объектов составит от 13 до 17 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"В районе Южное Бутово выставлены на продажу машино-места в отдельно стоящем многоуровневом наземном паркинге. Они будут реализованы без объявления цены: победителями станут претенденты, предложившие наибольшую сумму за лот. Всего доступно 108 объектов площадью от 13 до 17 кв. м. К участию приглашаются все желающие", - сказал руководитель департамента Иван Щербаков.

Отмечается, что паркинг расположен в микрорайоне с многоэтажной жилой застройкой на улице Брусилова, которая соединяет две важные городские автомагистрали - Симферопольское и Варшавское шоссе. Рядом есть вся необходимая автовладельцам инфраструктура: магазины запчастей и сопутствующих товаров, сервисы, мойки, шиномонтаж, в нескольких минутах езды находится автозаправка.

Заявочные кампании завершатся в период с 26 сентября по 20 октября, победителей определят 28 сентября - 24 октября. Для участия необходимы регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.