Лавров поприветствовал участников спортивно-краеведческого ралли ретроавтомобилей

Глава МИД РФ отметил, что ралли станет запоминающимся мероприятием в жизни Москвы и, возможно, положит начало новой славной традиции

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Стартующее в субботу возле здания МИД России ралли ретроавтомобилей станет запоминающимся мероприятием в жизни Москвы и, возможно, положит начало новой славной традиции. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова организаторам, участникам и гостям спортивно-краеведческого ралли ретроавтомобилей.

"Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей спортивно-краеведческого ралли ретроавтомобилей, - говорится в приветствии министра. - Убежден, что ваш автопробег станет запоминающимся мероприятием в жизни столицы и, возможно, положит начало новой славной традиции".

Лавров отметил, что автопробег от стен центрального здания на Смоленке до комплекса "Завидово" в Тверской области предоставляет уникальную возможность насладиться зрелищными гонками, погрузиться в исторический контекст, а также больше узнать о техническом наследии России, ближе познакомиться с традициями дипломатического ведомства. "Тем более что в мероприятии принимают участие марки автомобилей, которые обслуживали дипкорпус в советскую эпоху", - заметил глава российского дипведомства.

По словам главы МИД РФ, отрадно, что среди приглашенных присутствуют представители различных поколений, в том числе ветераны внешнеполитической службы, действующие сотрудники министерства, студенты-международники. Лавров пожелал участникам ралли отличного настроения, успехов и всего самого доброго.

16 сентября у здания МИД РФ будет дан старт автопробегу, организованному Автомобильным историческим обществом "Горькийклассик Трокадеро" при поддержке филиала ГлавУпДК при МИД России - комплекса отдыха "Завидово". В мероприятии планируется участие более 30 экипажей на ретроавтомобилях таких марок как ЗИЛ, "Волга", "Победа", ГАЗ, "Москвич", а также Jaguar, Mercedes и Buick выпуска 40-х - 80-х годов прошлого столетия. Ожидается, что автопробег завершится на берегах Волги - в комплексе отдыха "Завидово".