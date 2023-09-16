16 сентября, 08:27

У берегов Испании перехватили рыболовецкую лодку с 2,3 тоннами кокаина

Как сообщили в правоохранительных органах, операция прошла при сотрудничестве с американскими властями

МАДРИД, 16 сентября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании изъяла около 2,3 тонн кокаина. Как сообщили в правоохранительных органах, наркотики перевозились на рыболовецкой лодке.

Операция прошла при сотрудничестве с американскими властями. Судно было обнаружено недалеко от побережья Виго (автономное сообщество Галисия). Стражи порядка задержали четырех членов экипажа лодки. Также был арестован пятый человек, который, предположительно, отвечал за прием наркотиков.

По версии полиции, расследование началось, когда стражи порядка узнали о существовании нескольких лиц, "входящих в Балканский картель, которые намеревались использовать Испанию в качестве пункта ввоза наркотических веществ для последующего распространения по всей Европе". 

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