В районе Керченской переправы объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Порывы ветра могут достигать 17 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в районе Керченской переправы в связи с ожидаемым усилением ветра во второй половине дня до 17 м/с и прогнозируемыми осадками. Об этом сообщили журналистам в Росморречфлоте.

"Действует штормовое предупреждение в связи с ожидающимся усилением ветра до 12-17 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, 16 сентября ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, со второй половины дня - 12-17 м/с, местами кратковременный дождь, гроза, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, позднее - 1,3-1,5 м, температура воздуха плюс 23-25 градусов, температура воды в море плюс 21-22 градуса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.

По данным ведомства, после возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 144 632 пассажира, 33 047 автомобиля и 4 560 пассажирских автобусов. За сутки выполнено 18 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 343 252 пассажира и 193 588 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 776 рейсов.