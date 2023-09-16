Во Владивостоке Ким Чен Ыну подали на обед уху и палтуса на груше

Лидер КНДР прибыл в Приморье 16 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Дальневосточная уха и палтус на груше были поданы председателю Государственных дел КНДР, генеральному секретарю Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыну на обед во Владивостоке, сообщил ТАСС источник.

На обед Ким Чен Ыну были поданы дальневосточная уха, авторский суп с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка. Среди горячих блюд были на выбор палтус на груше под сливочно-трюфельным соусом и филе миньон в авторском соусе.

Лидер КНДР прибыл в Приморье утром в субботу. Он посетил аэропорт Кневичи, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Здесь они ознакомились с современными самолетами оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил РФ, также Шойгу представил Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Помимо этого, лидер КНДР ознакомился с российским пассажирским самолетом Ту-214. После этого он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в бухте Улисс.