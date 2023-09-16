Парки Москвы посетили 80 млн гостей за летний сезон 2023 года

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что по традиции летние парки стали площадками для множества фестивалей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Всего 6 тыс. мероприятий провели в парках Москвы с мая по сентябрь, за летний сезон их гостями стали 80 млн человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"80 миллионов гостей: в парках Москвы завершился летний сезон. С мая по сентябрь мы провели в них 6 тыс. мероприятий. Это государственные и общегородские праздники, среди них - День Победы с выставкой исторической военной техники в парке "Ходынское поле" и концертами на 19 площадках, а также День города, который мы отметили вместе с 1,3 млн человек. Тематические активности проходили по случаю Дня защиты детей, Дня России, Дня государственного флага России", - написал Собянин.

Он отметил, что также в городе запустили множество специальных программ в честь 100-летия музея-заповедника "Коломенское". По традиции летние парки стали площадками для множества фестивалей и уже полюбившихся проектов: "Московское долголетие", "Спортивные выходные", "Умные вторники", "Джазовые четверги".

В них также проходили занятия в школах юного археолога, архитектора, эколога и журналиста, шахматных клубах и арт-студиях. Работали летние читальни. В этом сезоне были и новинки. Например, фестиваль национальных пород лошадей, где Кремлевская школа верховой езды презентовала лучших российских коней, перечислил мэр.

"Организовали пять зон отдыха с бассейнами под открытым небом. Запустили катание на роликовых коньках в парке "Красная Пресня", - добавил Собянин.