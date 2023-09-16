В Москве на остановках транспорта убрали почти 3 тыс. рекламных объявлений

Самые частые предложения среди нелегальной рекламы: кредитные услуги, частные образовательные учреждения и услуги строительных организаций

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты в Москве убрали почти 3 тыс. рекламных объявлений на остановках наземного городского транспорта с начала года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Продолжаем бороться с нелегальной рекламой: с начала года убрали почти 3 тыс. объявлений на остановках наземного городского транспорта. Нелегальная реклама наносит экономический ущерб столице и портит внешний вид города, а также не проходит проверку на качество и безопасность услуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что официальные объявления размещаются на остановках только в специальных рекламных форматах под стеклом. Самые частые предложения среди нелегальной рекламы: кредитные услуги, частные образовательные учреждения, услуги строительных организаций.

Инспекторы "Организатора перевозок" проверяют остановки каждый день, добавляется в публикации.