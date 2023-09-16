На севере Москвы у новых станций метро изменились маршруты автобусов

Дептранс города также сообщил, что сократится интервал движения, время в пути и ожидания на остановках уменьшится, для пассажиров появятся новые остановочные павильоны

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Ряд маршрутов автобусов и электробусов у новых станций метро поменялся на севере Москвы, там сократится интервал движения и время в пути. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы изменим маршруты на севере Москвы с 16 сентября. Автобусы и электробусы у новых станций метро "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" будут подъезжать ближе к новым станциям. На 17 маршрутах в САО изменится трасса, сократится интервал движения, время в пути и ожидания на остановках уменьшится, для пассажиров появятся новые остановочные павильоны. На этих маршрутах вне сезона отпусков совершается около 1,9 млн поездок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автобусы 746 уже подъезжают ближе к станции метро "Физтех". Автобусы стали ходить чаще, а жители 7-го и 9-го микрорайонов Северного получили возможность быстрее добираться до новой станции.

"Мы развиваем сеть маршрутов наземного транспорта, постоянно анализируем пассажиропотоки, чтобы использовать парк наземного городского транспорта наиболее эффективно и оптимально. Маршрутам, которые дублируют метро, меняем трассу, освободившиеся автобусы и электробусы переводим за другие маршруты, сокращая их интервалы и продлевая к новым станциям метро и МЦД", - добавляется в публикации.