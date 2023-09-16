В Москве запустили бесплатный прогулочный маршрут от причала "Печатники"

Теплоходы будут ходить ежедневно каждые полчаса

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Бесплатный прогулочный маршрут Печатники - Южный речной вокзал - Печатники запустили в Москве, на маршруте будут работать четыре теплохода. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С 16 сентября запускаем бесплатный живописный прогулочный маршрут Печатники - Южный речной вокзал - Печатники. <…> Работать на маршруте будут 4 теплохода "Цветочной флотилии". Это яркие, небольшие и уютные суда типа кабриолет. Впервые они вышли на Москву-реку в 2019 году", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, маршрут начинается от причала "Печатники" и следует с остановками у причалов "Кленовый бульвар", "Южный речной вокзал", доходит до Автозаводского моста, а затем движется обратном направлении до "Печатников". Теплоходы будут отходить с причала "Печатники" каждые полчаса, ежедневно с 10:00 до 22:00.