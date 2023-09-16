В Умань прибыли более 35 тыс. паломников-хасидов на празднование еврейского Нового года

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский сообщил, что полиция в городе работает в усиленном режиме

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Более 35 тыс. паломников прибыли на празднование Рош ха-Шана - еврейского Нового года в Умань. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

"Проверил меры безопасности в городе Умань, где на празднование Рош ха-Шана прибыло более 35 тысяч паломников", - цитирует главу полиции Telegram-канал ведомства.

Выговский сообщил, что полиция в городе работает в усиленном режиме, организована работа трех мест фильтрации со сканерами багажа, стационарные посты, пункт визовой поддержки, контрольно-пропускные группы, увеличено количество следственно-оперативных групп. Кроме того, круглосуточно работает координационный штаб в составе представителей Нацполиции, Нацгвардии, службы по чрезвычайным ситуациям, миграционной службы и других ведомств.

Вместе с украинскими полицейскими несут службу полицейские государства Израиль, прибывшие с целью усиления мер безопасности и помощи туристам, отметил глава ведомства. Выговский добавил, что в городе продолжает действовать запрет на продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пиротехнических средств, холодного оружия. Ситуация, по его словам, контролируемая.

5 сентября власти Черкасской области ввели особый режим передвижения по Умани и ряд других ограничений для местных жителей в связи с приездом паломников-хасидов на еврейский Новый год, который в этом году отмечается с вечера 15 сентября по 17 сентября.

В городе Умань в Черкасской области Украины находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, которую ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана - еврейскому Новому году. В МИД Израиля рекомендовал своим гражданам избегать поездок на Украину из-за продолжающихся в этой стране боевых действий, особенно эта рекомендация касалась паломников-хасидов. 7 сентября вопрос безопасности паломников обсуждался в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В свою очередь премьер Израиля 10 сентября выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за безопасность на самих верующих, отправляющихся к иудейским святыням на Украину.