Патриарх Кирилл на базе ТОФ назвал моряков-подводников национальной элитой

Он попросил военных помнить о том, что они несут особую ответственность за безопасность страны, а значит за судьбу Отечества

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе поездки на Камчатку обратился с первосвятительским словом к моряками-подводниками Тихоокеанского флота в Вилючинске. Он передал благодарность президента Владимира Путина и назвал военных национальной элитой, сообщается на сайте Русской православной церкви.

Вилючинск неофициально называют городом моряков-подводников. Здесь расположены объекты Министерства обороны РФ, базируются суда атомного подводного флота и военные части, их обеспечивающие. Здесь патриарх провел чин малого освящения храма покровителя Военно-морского флота России Андрея Первозванного.

"Хотел бы и от себя лично еще раз сердечно всех вас поблагодарить, призвать на вас благословение Божие, чтобы с помощью Божией вам была не страшна любая вражеская сила. Чтобы здоровье физическое и духовное вас не покидало, чтобы всегда, даже в самый трудный момент своей жизни, вы не сомневались в правильности выбранного вами пути. Ведь вас очень немного, и в этом смысле вы являетесь элитой вооруженных сил и вообще - национальной элитой. Так было всегда, в том числе и в дореволюционной России. Быть военным моряком означало принадлежать к элите. Сейчас это слово нередко неверно интерпретируется, но элита - это лучшие из лучших, на которых лежит совершенно особая ответственность" - говорится в обращении патриарха. Он попросил военных помнить о том, что они несут особую ответственность за безопасность страны, а значит за судьбу Отечества.

Патриарх поделился, что за несколько дней до отъезда встречался с Путиным, который попросил передать всем военнослужащим приветствие и благодарность. Он также отметил, что президент "помнит обо всех, заботится" и придает большое значение состоянию вооруженных сил, особенно тех, которые обеспечивают стратегическую безопасность страны.

Патриарх прибыл на Камчатку накануне. В рамках рабочей поездки предстоятель РПЦ освятил храм в Вилючинске, посетил пункт базирования подводных сил Тихоокеанского флота. Далее ожидается освящение закладного камня в основание храма святого благоверного князя Димитрия Донского на территории военной части в Петропавловске-Камчатском. В воскресенье патриарх совершит чин великого освящения Камчатского морского собора и божественную литургию.