В Москве эвакуировали с улиц более 22 тыс. люксовых автомобилей с начала 2023 года

Заместитель мэра города Максим Ликсутов отметил, что антирейтинг возглавляют водители Mercedes и BMW

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты эвакуировали более 22 тыс. люксовых автомобилей с улиц Москвы с начала года из-за нарушения правил парковки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Более 22 тыс. люксовых авто эвакуировали с московских улиц с начала года. Владельцы оставляли их под запрещающими знаками, на тротуарах и парковочных местах для людей с инвалидностью без специального разрешения", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, антирейтинг возглавляют водители Mercedes и BMW. Еще в список нарушителей правил парковки вошли автовладельцы: Audi, Tesla, Bentley, Maserati, Ferrari.

Все нарушители получили штраф за неправильную парковку и счет за перемещение авто на спецстоянку.

"Неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной ДТП или несчастного случая - не важно, дорогой он или нет. Правила дорожного движения едины для всех. Мы будем и дальше следить за их соблюдением, чтобы в городе становилось еще комфортнее и безопаснее", - добавил Ликсутов.