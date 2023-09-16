Минздрав заявил об отсутствии дефицита антидепрессантов с действующим веществом флуоксетин

Как отметили в ведомстве, в настоящее время в России зарегистрированы и разрешены к обращению 12 препаратов с МНН флуоксетин отечественного и иностранного производства

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Дефицит антидепрессантов с международным непатентованным наименованием (МНН) флуоксетин в России не фиксируется, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ.

Ранее издание РБК сообщило, что в аптеках почти не осталось препарата "Прозак". Его применяют для лечения депрессии, действующее вещество "Прозака" - флуоксетин.

"По данным системы мониторинга дефектуры лекарственных препаратов, признаков дефицита препаратов с МНН флуоксетин на рынке нет", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас в России зарегистрированы и разрешены к обращению 12 препаратов с МНН флуоксетин отечественного и иностранного производства. "Лекарственные препараты с международным непатентованным наименованием флуоксетин выпущены в гражданский оборот в 2023 году в количестве более 1,8 млн упаковок, что соответствует показателям прошлого года. В том числе препарат с торговым наименованием "Прозак" - 41 010 упаковок, последний ввод в гражданский оборот - в конце июня 2023 года", - уточнили в Минздраве.

По информации Росздравнадзора, уведомлений от производителей и поставщиков о прекращении производства или поставок лекарственного препарата под торговым наименованием "Прозак" не поступало.

Согласно данным главных внештатных специалистов Минздрава России, лекарственный препарат с МНН флуоксетин при необходимости может быть заменен в терапии на препараты с международными непатентованными наименованиями пароксетин, флувоксамин, циталопрам, эсциталопрам, которые также стабильно поступают в гражданский оборот.