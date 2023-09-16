В Москве проведут промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем

Применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты проведут в Москве промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем, применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Сегодня в столице состоится промывка с концентрированным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии, вначале проведем промывку всех объектов с моющим средством, затем смоем его обычной водой", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Отмечается, что промывки со специальным шампунем проводим весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Применяемое средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники, добавляется в публикации.