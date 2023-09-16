В Архангельске открыли Аллею героев Арктики с новыми памятниками полярникам

Директор Северного морского музея Евгений Тенетов сообщил, что специалисты восстановили пять бюстов исследователей и установили еще два новых памятника

АРХАНГЕЛЬСК, 16 сентября. /ТАСС/. Аллея героев Арктики открылась в центре Архангельска после реновации, передает корреспондент ТАСС. Пять бюстов исследователей высоких широт, установленные в 1983 году, были приведены в порядок, кирпичные отштукатуренные постаменты заменили на гранитные. Кроме того, были установлены еще два памятника: Владимиру Русанову и Петру Пахтусову.

"Бюсты Русанова и Пахтусова были заказаны в Москве, выполнены путем лазерной резки. Такой способ был намеренно избран, потому что нам нужно было сделать так, чтобы два новых бюста стилистически были похожи на остальные пять. Этого можно было достичь только копированием манеры художника, - пояснил ТАСС директор Северного морского музея Евгений Тенетов. - При установке пришлось их немного тонировать, чтобы попасть в тон к уже имеющимся памятникам, с 1983 года гранит потемнел".

Русанов (1875-1913) - исследователь Арктики, геолог. Впервые пересек по суше архипелаг Новая Земля, открыл на Шпицбергене залежи угля и закрепил за Россией право на его добычу. Считается погибшим в 1913 году в ходе экспедиции по исследованию Северного морского пути на судне "Геркулес".

Пахтусов (1800-1835) - мореплаватель и гидрограф, провел первые промеры глубин Белого моря, топографическую съемку дельты Печоры, подробное картографирование побережья Северного Ледовитого океана от Канина Носа до острова Вайгач.

Образ Пахтусова взят с памятника, установленного в Кронштадте. На сегодняшний день это самое раннее изображение полярника, прижизненных портретов которого не сохранилось. Над образом Русанова работали по сохранившимся фотографиям. Автор двух новых бюстов московский скульптор Александр Ноздрин.

Первооткрыватели Арктики

Пять бюстов полярных исследователей были установлены на Красной пристани Архангельска в 1983 году в честь 400-летия города. Это кораблестроитель Андрей Курочкин, организатор первой русской экспедиции к Северному полюсу Георгий Седов, полярный капитан Владимир Воронин, географ, руководитель экспедиции на "Челюскине" Отто Шмидт и исследователь Арктики, начальник Главного управления Северного морского пути (Главсевморпути) Иван Папанин. Автор памятников - академик Российской академии художеств Размик Мурадян.

Каждый из бюстов первоначально был установлен отдельно. "Сейчас сделано общее основание, очень серьезно все сделано. Уложена гранитная плитка, выровнен склон за памятниками, сделана новая лестница спуска с улицы Кара Либкнехта, сделано водоотведение, т.е. не будет проблемы подтопления, которая до этого существовала", - добавил собеседник агентства.

На аллее установлен информационный стенд с биографиями полярников. Это продолжение оформления знаковых мест Архангельска. Осенью прошлого года был открыт первый такой стенд на "Парящем променаде" в районе улицы Поморской. Еще один посвящен истории легендарного архангельского парохода-теплохода "Коммунар", с 2019 года стоечного судна Северного морского музея.

В ближайшее время в городе также будут установлены подобные стенды в районе Нулевой версты и мозаики работы художника Сергея Звягина у Петровского парка.