Умер актер и режиссер Игорь Кечаев

Ему было 62 года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Актер и режиссер Игорь Кечаев умер в возрасте 62 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщили на сайте Электротеатра Станиславского.

"Игорь Кечаев был близким другом Электротеатра и Бориса Юхананова, его однокурсника по ГИТИСу и соратником, ассистентом по театральным и телевизионным проектам, работал ассистентом режиссера на опере "Октавия. Трепанация". Игорь останется в нашей памяти замечательно талантливым актером, человеком светлейшей души и подлинным романтиком с редким даром эмпатии", - говорится в сообщении театра.

Прощание с артистом прошло 15 сентября в морге института имени Склифосовского.

Игорь Кечаев сыграл в фильмах "Меня зовут Арлекино" и "Ленинград. Ноябрь". Он также был известен за роль Дениса в сериале "Саша+Маша". В роли режиссера Кечаев снимал "След", "Чужая жизнь" и "Товарищи полицейские".