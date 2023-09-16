В Германии открылся "Октоберфест"

Он продлится до 3 октября

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест" открылся в Мюнхене. Он продлится до 3 октября, за это время, по оценкам организаторов, его посетят более 6 млн человек, будет продано свыше 5 млн л пива.

Фестиваль принимает гостей в 188-й раз, он проходит на территории в 34,5 га. Одновременно там могут находиться до 400 тыс. посетителей. Перед Лугом Терезы - так называется местность, где проводится мероприятие, - собрались тысячи человек, чтобы попасть на "Октоберфест" первыми. На фестивале работают около 12 тыс. человек.

Порядок обеспечивают примерно 500 полицейских и сотрудники частных охранных предприятий. Повышенные меры безопасности действуют на "Октоберфесте" с 2016 года, когда в Европе повысилась террористическая угроза. Сейчас на территорию праздника нельзя проносить рюкзаки и большие сумки.

В первый раз "Октоберфест" состоялся 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии он проводился почти ежегодно. До пандемии коронавируса фестиваль отменялся 22 раза - по причине войн, эпидемий, гиперинфляции 1920-х годов в Германии. "Октоберфест" также было решено не проводить в 2020 и 2021 годах из-за ковида.

Пивная инфляция

На фестивале продукцию представляют крупнейшие пивоварни Franziskaner, Paulaner, Augustiner, L wenbr u. Одна из визитных карточек праздника - большие пивные шатры. Некоторые из них могут принимать до 10 тыс. гостей одновременно, суммарная вместимость - 120 тыс. человек.

Главная продукция фестиваля - пиво - дорожает на "Октоберфесте" из года в год. Литровая кружка обойдется на этот раз в сумму от €12,6 до €14,9. Условная инфляция по сравнению с прошлым годом составила 6%.

Цены на пиво во время "Октоберфеста" регламентируются с 1971 года. С тех пор они постоянно растут. 46 лет назад литровая кружка стоила в Мюнхене от 2,5 до 2,9 немецкой марки. К 1990 году продукция подорожала до 6,95-7,5 марки.

В последний раз в национальной валюте расчеты на фестивале проводились в 2001 году. К тому моменту пиво стоило уже около 12,8 марки. К 2002 году производители пересчитали цены в евро и просили по €6,3 за 1 л. Годом позже стоимость осталась на том же уровне, однако потом ежегодно росла на 3-5%.

Факторы, влияющие на постоянное удорожание, самые разные, но основной из них - среднегодовые цены в мюнхенских заведениях. Сейчас в Германии инфляция превышает 6%, отсюда и удорожание пива на "Октоберфесте".

О фестивале

Рекорд посещаемости был зафиксировал в 1985 году, когда на "Октоберфест" пришли 7,1 млн человек. Антирекорд зарегистрирован в 2001 году после сентябрьских терактов в Нью-Йорке - 5,5 млн посетителей.

Фестиваль приносит большие доходы городу. Гости тратят в дни его проведения от €1 млрд до €1,2 млрд. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, дохода гостиниц и платы водителям такси.

За две недели на "Октоберфесте" убирают больше 1 тыс. тонн мусора, 60 тонн разбитого стекла, используется 100 тыс. куб. м воды. Потребление электроэнергии в 2022 году составило около 3 млн кВт·ч. Из года в год в дни проведения фестиваля на Лугу Терезы фиксируется около 1 тыс. правонарушений.