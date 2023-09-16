В офисе Зеленского заявили о готовящемся переформатировании телемарафона

Этим займется новый министр культуры и информационной политики после назначения на должность, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Телемарафон "Единые новости" будет переформатирован, этим займется новый министр культуры и информационной политики после назначения на должность. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Будет новый министр [культуры и] информационной политики, он выберет культурную составляющую информационной политики, потом будет переформатирование какое-нибудь [телемарафона]", - цитирует Подоляка издание "Бабель" на форуме "Редколлегия. Саммит".

Подоляк также отметил, что после утверждения на должность нового министра культуры будет назначен человек, который будет отвечать за телемарафон.

С 26 февраля 2022 года в эфире нескольких общенациональных каналов Украины транслируется общий телемарафон "Единые новости". Оппоненты власти называют марафон одной из форм цензуры, поскольку в него не пригласили "5 канал", "Прямой" и "Эспрессо TV", которые связывают с экс-президентом Петром Порошенко. Нарекания общества вызывают также неоправданные оптимистичные прогнозы эфиров о ходе боевых действий. Депутат Ирина Геращенко в августе призывала "остановить работу марафона и цензуру", допустить журналистов к заседаниям парламента, восстановить публичность комитетских слушаний в Раде и дать возможность попасть в эфир всем телеканалам.

Занимавший последние три года пост министра культуры Александр Ткаченко был в июле уволен с должности на фоне скандала с выделением ведомством $900 тыс. на развлекательный сериал. Депутат парламента Ярослав Железняк сообщал, что в парламенте готовится рассмотрение на этот пост Юлии Федив, которая ранее занимала пост главы Украинского культурного фонда.