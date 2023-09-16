В Москве пройдет фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в программе фестиваля много лекций, мастер-классов, деловых игр, налоговых консультаций, квиз, а также кинолекторий

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Взрослые и дети смогут принять участие в Фестивале финансовой грамотности и предпринимательской культуры, который пройдет в Москве 23 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"23 сентября пройдет Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Организовали этот просветительский марафон для всех москвичей - взрослых и детей. Уверен, в быстроменяющемся мире каждый должен понимать важность повышения своего уровня финансовой грамотности и знать, как вести семейный бюджет, начать инвестировать, открыть собственное дело, избежать уловок мошенников или воспользоваться господдержкой при покупке жилья", - написал Собянин.

По его словам, поэтому в программе фестиваля много лекций, мастер-классов, деловых игр, налоговых консультаций, квиз, а также кинолекторий.

Запускается одновременно больше 130 площадок с познавательными активностями фестиваля. Участие во всех мероприятиях бесплатное. Для тех, кто не сможет посетить их лично, организуют онлайн-трансляции, добавил мэр.