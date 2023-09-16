Театр на Юго-Западе и РАМТ выразили соболезнования в связи со смертью Гришечкина

Актер служил в Театре на Юго-Западе с момента его основания, также работал в РАМТе, возглавлял Волжский драматический театр, руководил театральной студией при Московском университете МВД России

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Театр на Юго-Западе и Российский академический молодежный театр (РАМТ) выразили соболезнования в связи со смертью заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина, который умер накануне на 62-м году жизни. Соболезнования размещены на сайтах театров.

"Гришечкин стоял у истоков Театра на Юго-Западе, с его именем связана славная, незабываемая эпоха его восхождения и успеха. Еще будучи студентом ГИТИСа (где его учителями были Сергей Юрский и Анатолий Эфрос), Вячеслав уже играл в нашем театре под руководством Валерия Беляковича", - сообщили в пресс-службе Театра на Юго-Западе.

Гришечкин исполнил в этом театре более 30 ролей. "Его талант был многогранен, неподражаем и самобытен. Он был одинаково органичен как в комических ролях, так и в глубоко трагических. Хлестаков в "Ревизоре", Тарелкин в "Смерти Тарелкина", Бургомистр в "Драконе", Подсекальников в "Самоубийце", Король Людовик в "Мольере", Меркуцио в "Ромео и Джульетте", Жевакин в "Женитьбе", Барон в "На дне" и многие другие персонажи классических и современных произведений", - отметили коллеги. О времени и месте прощания театр сообщит позднее

Соболезнования родным и близким актера выразили в РАМТе. "Любимый многими киноактер, в РАМТе он сыграл Биндо Альтовити, дядю Лоренцо Медичи, в спектакле "Лоренцаччо", Аристарха Доминиковича в "Самоубийце", Дона Базиля в "Севильском цирюльнике" и Бориса Борисовича Симеонова-Пищика в спектакле "Вишневый сад", - сообщили коллеги.

Гришечкин служил в Театре на Юго-Западе с момента его основания, также работал в РАМТе, возглавлял Волжский драматический театр, руководил театральной студией при Московском университете МВД России. Актер снялся в почти 170 картинах, среди них - сериалы "Солдаты", "Счастливы вместе" и "Бригада".