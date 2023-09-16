В Красногорске более 20 команд участвуют в отборочном этапе чемпионата "Битва роботов"

В полуфинал пройдут 16 команд

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Отборочный этап чемпионата "Битва роботов" проходит в подмосковном Красногорске, он собрал 24 команды. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

"Отборочный этап "Битвы роботов" сегодня проходит у нас в Красногорске! Чемпионат вышел на международный уровень. В этом году в турнире участвуют 24 команды из России, Турции, Индии и Казахстана. В полуфинал пройдут 16 команд. Московскую область представляют ребята из Фрязино - они учатся в филиале Российского технологического университета. Наша команда разработала робота RedHorn весом 110 кг с вертикальным спиннером, который вращается со скоростью 1,5 тыс. оборотов в минуту", - написал Воробьев.

Он поблагодарил команду Минцифры России за организацию турнира и выбор Подмосковья в качестве площадки для соревнований. Программирование, IT-технологии, инженерия - эти направления в Подмосковье стали развивать не так давно, но уже есть результаты.

"Мы открыли в Истре наш третий образовательный кластер - технолицей для одаренных ребят, где изучают робототехнику, программирование, вычислительные системы. 5 лет назад открыли в Красногорске "Кванториум" со своей лабораторией, самым современным оборудованием", - добавил губернатор.

По его словам, такие творческие центры, где ребята могут создавать свои проекты, уже есть в Королеве и Балашихе, а в следующем году откроют их в Одинцово и Дмитрове. В Ленинском, Подольске, Клину и Электростали запустили "Айти клубы", еще один появится в Химках. Также 67 "Точек роста" были открыты в 36 округах.