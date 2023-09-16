В Ставрополе на фестивале исторической реконструкции представили ремесла древних народов

На разных площадках воссоздали примеры жилищ древних людей, посуду, инструменты

СТАВРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Исторические реконструкторы из разных регионов России представили ремесла, костюмы и оружие древних народов на фестивале "Наследие степей и гор" в Ставрополе. На территории древнего Татарского городища собрались 70 реконструкторов, сообщила ТАСС научный сотрудник Института археологии РАН, один из организаторов фестиваля Ольга Брилева.

"Представлены все культуры, которые проживали на территории городища, от его основателей кобанцев. Здесь собрались 70 реконструкторов из Ставрополя, Воронежа, Черкесска, Владикавказа, Челябинска, Москвы, Краснодара и так далее. <…> В прошлом году у нас было 20 тыс. посетителей, в этом году мы ожидаем большего числа. Это говорит о том, что людям становится все более интересна наша история", - сказала она.

"Наследие степей и гор" проходит в Ставрополе в субботу. На фестивале ученые представили зрителям воссозданные кобанские костюмы. "Сделаны третьи в мире парадные кобанские костюмы классического периода. Это исторические выверенные костюмы, женский костюм полностью сделан по одному из погребений, расположение каждой детали соответствует реальным находкам. Мужской костюм более собирательный, но тоже максимально достоверный", - пояснила Брилева.

На разных площадках воссоздали примеры жилищ древних людей, посуду, инструменты. Для фестиваля реконструктор Яков Внуков создал скифскую повозку. Вместе со зрителями мастера изготавливали остов такой же повозки. "Пример готовой повозки уже стоит рядом, мы из дуба делаем остов следующей повозки. Работаем аутентичными инструментами - тесла, топоры, стамески", - пояснил ТАСС участник ассоциации экспериментальной археологии "Археос" Павел Потапов из города Ступино.

Бронза и оружие скифов

На фестивале представили мастер-классы по ткацкому ремеслу, гончарному делу, изобразительному искусству. На одной из площадок реконструкторы показали технологию отливки бронзы, как ее проводили около 2,5 тыс. лет назад. "В полевых условиях можно все это обеспечить. Меха нагнетают воздух в горн, по сути керамическую чашу. В ней стоит чашечка тоже из керамики, в нее помещена заготовка. Древесный уголь горит с притоком воздуха и достигает температуры 1 200 - 1 300 градусов", - рассказал ТАСС руководитель клуба исторической реконструкции "Бобровый гон" из Челябинска Игорь Ращектаев.

На огороженной площадке расположили арчетаг, где можно было потренироваться в ведении боя с оружием скифов. "Две команды соревнуются друг с другом по захвату флага. Оружие - луки, стрелы с гуманизаторами, скифские мечи-акинаки и щиты. Пользуясь древними методами ведения боя, команды захватывают штандарт противника", - сообщил реконструктор Анатолий Бычков из Симферополя.

Фестиваль исторической реконструкции "Наследие степей и гор" проходит в Ставрополе в третий раз. В 2023 году его проводят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, что позволило расширить масштаб. "Площадь мы занимаем раза в три больше, у нас появилась возможность закупить оборудование, сделать продуманную навигацию. С помощью флагов разных цветов мы обозначили локации, есть план и карта", - отметила Ольга Брилева.

Татарское городище является памятником археологии федерального значения, оно находится на южной окраине города Ставрополя. Часть древнего города пока скрыта под землей. По данным археологов, городище является многослойным памятником, функционировавшим на протяжении четырех исторических периодов: кобанского, скифского, сарматского, хазарского.