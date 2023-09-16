В Москве на ВДНХ родился детеныш альпака

У альпаки черный окрас

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Детеныш альпака родился на "Городской ферме" на ВДНХ в Москве, у него черный окрас, сообщили в пресс-службе выставки.

"На "Городской ферме" ВДНХ у пары альпаков породы уакайа родился детеныш. Они живут здесь с 2018 года. Малышка непоседливая и совсем не боится людей. У новорожденной малышки, как и у ее отца, черный окрас. В семье альпаков это уже третье потомство: год назад на свет появилась Шоколадка, еще раньше - Пако", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что роды длились около часа и прошли спокойно. Сначала детеныш весил 4 кг. Он достаточно быстро встал на ножки и пошел. Детеныш вместе со своими родителями Педро и Досей живет в отдельном загоне и активно познает окружающий мир. Около полугода он будет питаться молоком матери.

Увидеть альпаку можно на "Городской ферме", аккуратно заглянув в вольер. Скоро она окрепнет, и сама будет подходить к посетителям.

"Городская ферма" на ВДНХ - экологичное пространство для семейных развлечений и отдыха. Здесь есть обустроенная прогулочная территория, а также проходят различные познавательные мероприятия, направленные на повышение интереса к сельскому хозяйству и животноводству. На "Городской ферме" живут альпаки, козы, коровы, овцы, кролики, нутрии, еноты, олени, ослики, павлины, гуси и утки", - напомнили в пресс-службе.