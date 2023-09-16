Главы МВД Франции, Италии и ФРГ вновь обсудят ситуацию с мигрантами на Лампедузе

На острове число прибывших нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей

ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Министры внутренних дел Франции, Италии и Германии Жеральд Дарманен, Маттео Пьянтедози и Нэнси Фезер второй раз за последние сутки созвонятся для обсуждения ситуации на итальянском острове Лампедуза, где число прибывших нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на окружение французского министра.

По данным телеканала, разговор запланирован на 15:30 по местному времени (16:30 мск). Ранее министры созванивались в пятницу вечером. Однако в этот раз в телефонном разговоре также примут участие представитель Испании, которая председательствует в Совете ЕС, и еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

На итальянском острове Лампедуза сложилась критическая ситуация из-за нелегальной миграции. Как сообщали ранее местные власти, эскалация произошла после прибытия за два дня рекордно большого числа нелегалов - более 6 тыс. В целом же, согласно данным властей на середину августа, с начала года на берегах Италии высадились более 120 тыс. мигрантов. Это рекордные цифры за последние годы. Во многом прибытию нелегалов по морю способствует нестабильная ситуация в Ливии и Тунисе, откуда они отплывают к итальянским берегам. Многие мигранты затем хотят перебраться в другие европейские страны, но все обязательства по приему ложатся на страну прибытия.